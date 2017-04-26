Куда девать ненужные батарейки, или Как бесплатно сходить на «Ночь музеев» в Екатеринбурге

У памятника основателям города будут установлены специальные желтые контейнеры для сбора использованных батареек – бытовых отходов, требующих специальной утилизации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

20 мая можно будет обменять батарейки на пригласительные билеты «Ночи музеев в Екатеринбурге».

Мультикультурный проект «Ночь музеев в Екатеринбурге» в этом году проходит под знаком Года экологии. В рамках мероприятия пройдет ряд экологических акций, тематических экскурсий и лекций, участники готовят специальные программы.

«Ночь музеев» в Екатеринбурге совместили с экологической акцией

20 мая в Информационном центре проекта у памятника основателям города пройдет совместная акция оргкомитета «Ночи музеев» и Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия комплексного решения проблем промышленных отходов. На площадке будут установлены специальные желтые контейнеры для сбора использованных батареек – бытовых отходов, требующих специальной утилизации.

Акция поможет совместить заботу об окружающей среде с приятным культурным поощрением – сотню ненужных батареек можно будет обменять на пару пригласительных билетов на все площадки проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге – 2017». Сбор опасных для экологии бытовых отходов будет проходить с 10.00 до 20.00.

Екатеринбуржцам покажут, как обезвреживают отработанные бытовые приборы

Кроме того, в числе тематических экскурсий «Ночи музеев» Центр промышленных отходов пригласит горожан познакомиться с процессом обезвреживания ламп дневного света. Время проведения экскурсий и запись на них будут объявлены позже.

Внести свой вклад в экологическую обстановку на планете несложно. Сознательное отношение к использованию электричества и воды, раздельный сбор бытовых отходов – важные и не требующие усилий вещи.

Во многих дворах Екатеринбурга стали привычными специальные контейнеры для пластика. Однако использованные батарейки и лампы дневного света также нельзя выбрасывать вместе с другим мусором: лампы содержат ртуть, которая при разбивании стекла попадает в воздух, а одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами до 20 квадратных метров земли.

В Екатеринбурге работают специализированные пункты приема и переработки вторсырья, а приближающаяся «Ночь музеев» позволит совместить полезное для окружающей среды дело с приятными впечатлениями для всей семьи.

«Ночь музеев в Екатеринбурге – 2017» пройдет 20 – 21 мая. Детская программа – с 11.00 до 18.00 20 мая, основная программа – с 19.00 20 мая до 02.00 21 мая. Подробности на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф.

Междисциплинарный мультикультурный проект «Ночь музеев в Екатеринбурге» проходит под патронатом Управления культуры и Администрации города Екатеринбурга.