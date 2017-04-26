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Программа празднования Дня Победы в Екатеринбурге в 2017 году

Программа празднования Дня Победы в Екатеринбурге в 2017 году
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

Ко Дню Победы в Екатеринбурге по традиции подготовили широкую программу. НАША публикует расписание празднования 9 мая.

08:30 - на Широкореченском военно-мемориальном комплексе пройдет торжественный ритуал «Память». Горожане возложат цветы в память о героях Великой Отечественной войны.

10:00 – на Площади 1905 года пройдет Парад Победы. Горожан ждет военный парад войск Екатеринбургского гарнизона. В этом году в нем примут участие порядка 20 единиц авиационной техники. Они прилетят с аэродромов Пермского края, Челябинской и Свердловской областей.

10:00 – на Химмаше (переулок Хибиногорский, 31) пройдут шествие и торжественный митинг. Также аналогические мероприятия в это же время запланированы на Площади Первой Пятилетки, в жилом районе «Рудный» (улица Ушакова, 24), на площади у здания ЦК «Горный Щит», на площади возле ДК «Елизаветинский».

11:00 – по проспекту Ленина пройдут участники шествия «Бессмертный полк». Ожидается, что в этом году к нему присоединятся не менее 50 тысяч человек.

11:00 – возле стелы памяти погибшим широкореченцам (поселок Широкая Речка, улица Удельная, 1) пройдет митинг «Помнят их земляки».

11:00 – другой торжественный митинг пройдет на площадке возле обелиска воинам, погибшим в ВОВ.

С 11:00 до 20:00 – на Площади 1905 года будет продолжаться Всероссийская патриотическая акция «Вспомним всех поименно…»

С 11:30 до 13:00 возле памятника воинам-разведчикам-мотоциклистам встретятся ветераны.

С 12:00 до 13:00 – на большом экране на Площади 1905 года будут транслировать Парад Победы, проходящий на Красной площади в Москве.

12:00 – 17:00 – в переулке Театральном пройдет выставка военной техники.

12:00 – 15:00 – в Историческом сквере будут показывать театрализованный проект «Театр Великой войны».

12:00 – 15:00 – на Площади Советской Армии пройдет Екатеринбургский открытый фестиваль патриотических клубов «Наследники Победы».

12:00 – 15:00 – на площадке у Дома Севастьянова представят концертную программу «Урал. Здесь ковалась Победа».

12:00 – 18:00 – в Историческом сквере пройдет концертная программа «Будем жить».

13:00 – 18:00 – в ЦПКиО имени Маяковского пройдет праздник «День Победы».

14:00 – на площади перед УрГЭУ устроят акцию «Вальс Победы».

14:00 – 19:00 – на Площади 1905 года пройдет лекция-спектакль «Была одна история…»

14:00 – 19:00 – на улице Пушкина покажут концертную программу «Споемте, друзья».

16:00 – в парке семейного отдыха «Таганский» представят программу «Салют Победе!».

16:00 – 19:00 – концертная программа «Спасибо за Победу!» на Октябрьской площади.

18:00 – 21:00 – арт-проект «РиоРита – радость Победе» в ЦПКиО.

18:00 – 22:30 – гала-концерт «Мы внуки твои, Победа» в Историческом сквере.

20:00 – 22:30 – концертная программа «Победный салют» на Октябрьской площади.

22:30 – салют и праздничный фейерверк (Акватория городского пруда).

  • На Площади 1906 года под памятником Ленину 9 мая установят 260 мест для ветеранов, которые приедут на Парад с торжественного ритуала на Широкореченском мемориале. Их доставят на площадь специальным автобусом.
  • Еще около 1 000 мест подгтовят на трибуне. Там разместят ветеранов, участвующих в Параде, ветеранов, которые придут посмотреть на Парад самостоятельно и пенсионеров.
  • Те, кто не сможет прорваться на площадь, чтобы посмотреть Парад вживую, смогут наблюдать его на одном из 16 мультимедийных экранов, установленных в Екатеринбурге.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 27.04.2017, 15:23
Тэги: Эксклюзив, 9 мая
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