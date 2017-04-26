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В Екатеринбурге проверят законность сноса Успенской церкви

В Екатеринбурге проверят законность сноса Успенской церкви
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Фото: соцсети. Место сноса церкви
Екатеринбургская епархия разрушила здание 18 века, назвав снос «восстановлением».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

Областное управление госохраны объектов культурного наследия проведет внеплановую проверку законности сноса Успенской церкви в Екатеринбурге, которая была старейшим сохранившимся зданием города, сообщает «Новый регион» 26 апреля.
 
Министерство культуры по УрФО направило в екатеринбургскую прокуратуру обращение с просьбой организовать проверку законности разрушения Успенской церкви и наказать ответственных за снос здания 18 века. Прокуратура согласовала внеплановую проверку в отношении Ново-Тихвинского женского монастыря, которую проведут специалисты свердловского Управления государственной охраны объектов культурного наследия. 
 
Проверочные мероприятия начнутся сегодня, 27 апреля, и продлятся до 29 мая 2017 года. Если нарушения законодательства будут обнаружены, виновные в этом понесут административную ответственность. Решение о возбуждении уголовного дела, как этого требуют в Минкультуры, будут принимать следственные органы.
  • Успенскую церковь, построенную в 1782 году, снесли на прошлой неделе. В Екатеринбургской епархии назвали снос «восстановлением» храма. Церковь, признанная памятником федерального значения, была передана РПЦ в 2011 году, однако за шесть лет никаких реставрационных работ в помещениях не проводилось.
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Маша Шмурыгина, 27.04.2017, 08:49
Тэги: Религия
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