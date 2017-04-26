Екатеринбургские рекламщики получили «бронзу» на престижном конкурсе за ролик с Незлобиным

Агентство Ra Digital участвовало в самом престижном конкурсе в области рекламы и маркетинга Effie Awards.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
Рекламное агентство Ra Digital из Екатеринбурга завоевало третье место в международном конкурсе Effie Awards 2017, сообщил 26 апреля креативный директор агентства Александр Глухов.
Финалистов с, самого престижного конкурса в мире в сфере маркетинга и рекламы, объявили в конце марта, в финал прошли 1/3 поданных на конкурс рекламных проектов. 26 апреля были подведены итоги конкурса - в каждой из номинаций, которых в конкурсе десятки, определили победителя, серебряного и бронзового призеров.
Екатеринбургское рекламное агентство представило на конкурс новогодний ролик «Красавчик» для оператора «Инсис», в котором снялся актер Александр Незлобин, уроженец Свердловской области. Жюри оценило проект агентства, которое в итоге заняло третье место в номинации «Агенты влияния. Кампания с известными персонами».
Ролик снимали осенью 2016 года в Санкт-Петербурге. Незлобин стал лицом кампании «Инсис», во время которой он разыгрывал целевую аудиторию, раскрывая мотивы подключения пользователей к пакету оператора. Ранее с этим проектом Ra Digital заняли первое место в пользовательском голосовании по итогам 2016 года на сайте «Sostav.ru: реклама и маркетинг в России».
- Effie Awards - самая престижная награда в маркетинге, которую вручают за достижения в маркетинге и рекламе. Конкурс проводится в 42 странах с 1968 года.