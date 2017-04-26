Следователи установят, виновны ли врачи в смерти известного екатеринбургского шоумена Павла Кучика

Следственный отдел по Верх-Исетскому району начал проверку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
Областное управление Следственного комитета организовало проверку по факту смерти Павла Кучика, арт-директора клубов «Водолей» и «Метро», сообщили в пресс-службе ведомства 27 апреля.
Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга организовал доследственную проверку смерти 42-летнего пациента больницы № 2.
- По предварительным данным, днём 25 апреля 2017 года 42-летний мужчина доставлялся в указанную больницу бригадой «скорой медицинской помощи» из Екатеринбургского медицинского центра в тяжёлом состоянии. Вечером этого же дня мужчина, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался, - сообщили в ведомстве.
Во время проверки следователи опросят родных Павла, сотрудников больницы и скорой помощи. Будет установлено, насколько полно, качественно и своевременно была оказана медицинская помощь. Точную причину смерти арт-директора установит судмедэкспертиза.
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Родственники Павла винят в его гибели медиков. По словам супруги Кучика, мужчину отказались госпитализировать при очень низком уровне гемоглобина, через два дня ему стало хуже. Положить Павла в больницу врачи согласились лишь под давлением его матери.