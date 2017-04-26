Сухой закон введут в Екатеринбурге 1 мая

Алкоголикам придется потерпеть до 15 часов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

В Екатеринбурге в понедельник, 1 мая, введут ограничения в торговле спиртным, сообщили в пресс-службе мэрии.

Где не будут продавать алкоголь 1 мая в Екатеринбурге

Все торговые точки, которые расположены в границах Ленина - Карла Либкнехта - Малышева - 8 Марта - Хохрякова, 1 мая не будут продавать алкоголь. Ограничения действуют с 8:00 до 15:00.

Перекрыто движение 1 мая в Екатеринбурге

Также в этот день, 1 мая, с 8:00 до 15:00 закроют движение по Пушкина от Ленина до Малышева, по Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова, по Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта, по 8 Марта от Бориса Ельцина до Малышева и по Толмачева от переулка Почтового до Ленина.