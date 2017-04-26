Свердловчанка пыталась пронести в здание суда электрошокер, замаскированный под помаду

Посетительницу задержали судебные приставы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

В Нижней Туре приставы задержали женщину с помадой-электрошокером, которую она пыталась пронести в зал суда, сообщили УФССП по Свердловской области 27 апреля.

Содержимое сумочки женщины проверили на входе в здание Нижнетуринского городского суда. Среди вещей приставы заметили подозрительный предмет - электрошокер-фонарик, который был замаскирован под помаду для губ.

Судебные приставы остановили посетительницу, так как подобные вещи представляют опасность для людей и запрещены в здании суда.