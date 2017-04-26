Свердловский адвокат пойдет под суд за взятку сотруднику тюрьмы

Возбуждено уголовное дело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
В Свердловской области будут судить 57-летнего адвоката, который попытался подкупить сотрудника колонии в Ивделе, сообщили в областном управлении Следственного комитета 26 апреля.
В конце января 2017 года адвокат попытался дать взятку сотруднику областного управления ГУФСИН. Обвиняемый встретился с сотрудником ивдельской колонии в одном из служебных кабинетов и передал ему 100 тысяч рублей, чтобы подопечному адвоката, который находился в этой колонии, разрешили пользоваться сотовым телефоном.
Офицер заранее сообщил в правоохранительные органы о планах адвоката, поэтому сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности ГУФСИН задержали обвиняемого сразу после передачи денег.
- В отношении адвоката возбудили уголовное дело по статье «Дача должностному лицу взятки в значительном размере». Дело передано в суд Ивделя.