В Екатеринбурге за сбыт наркотиков задержали сына высокопоставленного чиновника

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
В Екатеринбурге за сбыт наркотиков задержан Александр Каюмов, сын крупного свердловского чиновника.
Житель Невьянска, 28-летний Александр Каюмов, сын управляющего горнозаводским управленческим округом, задержан при сбыте 0,86 грамма так называемых «бошек» - соцветий конопли. Операцию проводили сотрудники отделения полиции №4.
- Один из наркозависимых позвонил барыге по имени Александр, они договорились встретиться через час у спорткомплекса «Юность». Для контрольной закупки выдали 1000 меченых рублей, - вице-президент фонда «Город без наркотиков» Дмитрий Павлов.
После этого произошло задержание
Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств», предполагаемы срок - до восьми лет лишения свободы.
- Позже мы узнали, что барыгу почему-то не арестовали, а отпустили под залог, - продолжает Дмитрий Павлов.
- Александр Каюмов - сын Евгения Каюмова, управляющего Горнозаводским управленческим округом.