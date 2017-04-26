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В Екатеринбурге за сбыт наркотиков задержали сына высокопоставленного чиновника

В Екатеринбурге за сбыт наркотиков задержали сына высокопоставленного чиновника
16+
Фото: vk.com/Александр Каюмов
Позже его отпустили под залог.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

В Екатеринбурге за сбыт наркотиков задержан Александр Каюмов, сын крупного свердловского чиновника. 

Житель Невьянска, 28-летний Александр Каюмов, сын управляющего горнозаводским управленческим округом, задержан при сбыте 0,86 грамма так называемых «бошек» - соцветий конопли. Операцию проводили сотрудники отделения полиции №4.

- Один из наркозависимых позвонил барыге по имени Александр, они договорились встретиться через час у спорткомплекса «Юность». Для контрольной закупки выдали 1000 меченых рублей, - вице-президент фонда «Город без наркотиков» Дмитрий Павлов. 

После этого произошло задержание

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств», предполагаемы срок - до восьми лет лишения свободы.

- Позже мы узнали, что барыгу почему-то не арестовали, а отпустили под залог, - продолжает Дмитрий Павлов.

  • Александр Каюмов - сын Евгения Каюмова, управляющего Горнозаводским управленческим округом. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 27.04.2017, 13:12
Тэги: Криминал, Новости дня
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