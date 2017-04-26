В Екатеринбурге закрыли станции метро «Ботаническая» и «Чкаловская»

На конечной сотрудники метрополитена обнаружили подозрительный предмет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
В Екатеринбурге утром 27 апреля перекрыли две станции метро - «Ботаническая» и «Чкаловская», на месте работают полицейские, сообщают очевидцы.
Сотрудники метро сообщили пассажирам, что станции перекрыты по техническим причинам. Пассажирам пришлось покинуть станции и выйти из метро, на выходе желающим спуститься в подземку сообщили, что поезда остановлены.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники метрополитена обнаружили на конечной станции подозрительный предмет - бесхозный кейс, и сообщили об этом в полицию. На место незамедлительно выехали полицейские, пожарные и взрывотехники. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.
- Остальные станции метрополитена работают как обычно.
- Утром 25 апреля в Екатеринбургском метрополитене перекрывали станцию «Уральская» из-за забытой пассажиром сумки.