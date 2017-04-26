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В Екатеринбурге спустя шесть лет работы закрывается ночной клуб «Подземка»

В Екатеринбурге спустя шесть лет работы закрывается ночной клуб «Подземка»
16+
Фото: vk.com/podzemkabar
Последняя вечеринка состоится 10 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

В Екатеринбурге закрывается ночной клуб «Подземка», расположенный возле цирка, сообщает justmedia 27 апреля.
 
Представители «Подземки» рассказали, что клуб закрывается из-за отсутствия аудитории - постоянной публикой заведения были студенты, но за шесть лет работы клуба аудитория повзрослела. При этом владельцы «Подземки» утверждают, что дела у клуба идут хорошо, но спустя 5-6 лет работы заведению необходимо либо закрываться, либо меняться.
 
Откроется ли что-то взамен «Подземки», пока неизвестно, а если откроется, то у нового клуба будет совсем другой формат. 
  • С 5 по 9 мая в «Подземке» пройдут последние вечеринки. Самая грандиозная из них начнется 9 мая после праздничного салюта. С 10 мая клуб прекратит работу.
  • 1 апреля в Екатеринбурге закрылся клуб «Луна», проработавший 17 лет.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 27.04.2017, 16:39
Тэги: Развлечения
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