В Екатеринбурге спустя шесть лет работы закрывается ночной клуб «Подземка»

Последняя вечеринка состоится 10 мая.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
В Екатеринбурге закрывается ночной клуб «Подземка», расположенный возле цирка, сообщает justmedia 27 апреля.
Представители «Подземки» рассказали, что клуб закрывается из-за отсутствия аудитории - постоянной публикой заведения были студенты, но за шесть лет работы клуба аудитория повзрослела. При этом владельцы «Подземки» утверждают, что дела у клуба идут хорошо, но спустя 5-6 лет работы заведению необходимо либо закрываться, либо меняться.
Откроется ли что-то взамен «Подземки», пока неизвестно, а если откроется, то у нового клуба будет совсем другой формат.
- С 5 по 9 мая в «Подземке» пройдут последние вечеринки. Самая грандиозная из них начнется 9 мая после праздничного салюта. С 10 мая клуб прекратит работу.
- 1 апреля в Екатеринбурге закрылся клуб «Луна», проработавший 17 лет.