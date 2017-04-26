В Нижнем Тагиле молодой мужчина угрожает спрыгнуть с крыши дома: психологи пытаются спасти его

На месте дежурят полицейские, спасатели и врачи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
В центре Нижнего Тагила молодой мужчина забрался на крышу многоэтажного дома и угрожает спрыгнуть вниз, сообщает tagilcity 27 апреля.
С семи утра 27 апреля жители многоквартирного дома на улице Циолковского наблюдают за молодым мужчиной, который ходит по краю крыши и угрожает прыгнуть вниз. Возле дома находятся полицейские, поисково-спасательная группа и врачи, на крышу поднялся психолог - он пытается установить контакт с мужчиной и уговорить его не совершать самоубийство. Психологу помогает врач из психиатрической больницы.
Очевидцы сообщают, что мужчина ходит по крыше, не останавливаясь, и регулярно курит.
- 4 марта в Нижнем Тагиле 26-летний мужчина забрался на светофор и угрожал вскрыть себе вены. Полицейские остановили его и задержали, после чего тагильчанина направили в психиатрическую больницу.