В субботу из-за легкоатлетической эстафеты перекроют центр Екатеринбурга

Стоянку машин на площади 1905 года в этот день тоже закроют.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

В субботу центр Екатеринбурга закроют из-за легкоатлетов эстафеты "Весна Победы". Маршрут пройдет по проспекту Ленина.

Движение транспорта будет ограничено до 14.30

Транспорт не будет ходить с 9.30 до 14.30 по проспекту Ленина от Московской до Луначарского. Также с 00.00 26 апреля закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года.

На забег выйдут как молодые спортсмены, так и именитые

Среди участников будут даже чемпионы мира и Европы, призеры Олимпиад. Эстафета считается одной из самых масштабных и демократичных на Урале. Предполагаемое количество участников - более 4 тысяч спортсменов. Также пройдет велогонка.