В субботу из-за легкоатлетической эстафеты перекроют центр Екатеринбурга

Стоянку машин на площади 1905 года в этот день тоже закроют.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
В субботу центр Екатеринбурга закроют из-за легкоатлетов эстафеты "Весна Победы". Маршрут пройдет по проспекту Ленина.
Движение транспорта будет ограничено до 14.30
Транспорт не будет ходить с 9.30 до 14.30 по проспекту Ленина от Московской до Луначарского. Также с 00.00 26 апреля закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года.
На забег выйдут как молодые спортсмены, так и именитые
Среди участников будут даже чемпионы мира и Европы, призеры Олимпиад. Эстафета считается одной из самых масштабных и демократичных на Урале. Предполагаемое количество участников - более 4 тысяч спортсменов. Также пройдет велогонка.
- Впервые эстафета прошла весной 1937 года. И традиция не прерывалась даже в тяжелые военные годы. Свое сегодняшнее название «Весна Победы» соревнования получили в 2003 году, когда в России отмечали 58 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.