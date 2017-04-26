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В Свердловской области 6 июня стартует кампания по выборам губернатора

В Свердловской области 6 июня стартует кампания по выборам губернатора
16+
Фото: из открытых источников
Кандидаты начнут собирать подписи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

Избирательная кампания по выборам губернатора Свердловской области официально стартует после 6 июня, об этом сообщила спикер Людмила Бабушкина на пресс-конференции 27 апреля.

Что будет 6 июня 

6 июня, во вторник, Заксобрание Свердловской области примет соответствующее постановление, через 1−2 дня его опубликуют, что станет «отмашкой» для кандидатов на пост главы региона. 

Первый этап для кандидатов - сбор подписей

Первым этапом кампании станет сбор подписей муниципальных депутатов в поддержку претендентов на губернаторское кресло. На сегодняшний день есть три основных кандидатуры - врио главы региона Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат Госдумы от СР Александр Бурков.

  • Выборы пройдут 10 сентября 2017 года.
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Галина Исакова, 27.04.2017, 17:30
Тэги: Политика
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