В Свердловской области 6 июня стартует кампания по выборам губернатора

Кандидаты начнут собирать подписи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

Избирательная кампания по выборам губернатора Свердловской области официально стартует после 6 июня, об этом сообщила спикер Людмила Бабушкина на пресс-конференции 27 апреля.

Что будет 6 июня

6 июня, во вторник, Заксобрание Свердловской области примет соответствующее постановление, через 1−2 дня его опубликуют, что станет «отмашкой» для кандидатов на пост главы региона.

Первый этап для кандидатов - сбор подписей

Первым этапом кампании станет сбор подписей муниципальных депутатов в поддержку претендентов на губернаторское кресло. На сегодняшний день есть три основных кандидатуры - врио главы региона Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат Госдумы от СР Александр Бурков.