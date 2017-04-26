В Свердловской области 6 июня стартует кампания по выборам губернатора

Кандидаты начнут собирать подписи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
Избирательная кампания по выборам губернатора Свердловской области официально стартует после 6 июня, об этом сообщила спикер Людмила Бабушкина на пресс-конференции 27 апреля.
Что будет 6 июня
6 июня, во вторник, Заксобрание Свердловской области примет соответствующее постановление, через 1−2 дня его опубликуют, что станет «отмашкой» для кандидатов на пост главы региона.
Первый этап для кандидатов - сбор подписей
Первым этапом кампании станет сбор подписей муниципальных депутатов в поддержку претендентов на губернаторское кресло. На сегодняшний день есть три основных кандидатуры - врио главы региона Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат Госдумы от СР Александр Бурков.
- Выборы пройдут 10 сентября 2017 года.