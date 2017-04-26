В Свердловской области паводок затопил кладбище, на котором покоятся 80 тысяч человек

На спасение могил у управления капитального строительства нет денег.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
На окраине Серова паводковые воды затопили кладбище с 80 тысячами могил, сообщает serovglobus 26 апреля.
Кладбище в серовском поселке Металлургов затопило из-за отсутствия дренажной системы. Хоронить людей на этом погосте начали еще в начале 70-х, тогда никто не обратил внимание, что кладбище находится в болотистой местности, рассказал глава администрации кладбищ управления капитального строительства Алексей Рябоконь. Дренажная система так и не была организована, и если не вырыть ров для воды, то она будет затапливать погост регулярно.
По его словам, на кладбище покоятся от 70 до 80 тысяч человек, серовчане продолжают хоронить здесь своих близких. Управление капитального строительства может спасти погост от затопления, но для этого нужно финансирование от властей городского округа.
- В конце апреля из-за паводка ограничили транспортное сообщение с 31 населенным пунктом в Свердловской области. Пока подтопленных жилых домов нет, МЧС характеризует паводковую обстановку как стабильную. В регионе подтоплены 12 низководных мостов, однако жизнеобеспечение поселков не нарушено.