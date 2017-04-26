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Экс-лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов ищет школьные музыкальные группы для фестиваля в Екатеринбурге

Экс-лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов ищет школьные музыкальные группы для фестиваля в Екатеринбурге
16+
Фото: vk.com/vrsamoylov
Музыкант ищет лучшие школьные коллективы, которые выступят во время «Ночи музыки».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

Бывший музыкант свердловской группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов откроет творческую мастерскую для начинающих музыкантов Ural music school. Прием заявок продлится до 1 мая.
 
Творческое объединение Вадима Самойлова вместе с представителями екатеринбургской гимназии № 47 проведут в столице Урала первый фестиваль школьных музыкальных коллективов «Новая жизнь. Ural music school», который соберет участников со всей России.

- Это будет новый формат конкурса самодеятельности, где мы не просто посмотрим, как школьники играют, но и поделимся с ними мастерством, профессиональными фишками, которые им еще неведомы. Расскажем, как настроить инструмент, какие использовать «примочки» для обработки звука и многое-многое другое. Будет также затронут вопрос песни как таковой, - сообщил Вадим Самойлов. 

Идея такого фестиваля принадлежит ученикам 47-й гимназии, где Вадим Самойлов выступил с концертом в прошлом году. Участниками проекта могут стать самодеятельные музыкальные коллективы из российских школ, участникам которых должно быть от 12 до 18 лет. Отборочный тур фестиваля команда Вадима Самойлова проведет дистанционно, жюри возглавит экс-лидер «Агаты Кристи». 
 
 
Прошедшие отбор школьные коллективы будут три дня учиться музыкальному мастерству под руководством Вадима Самойлова и других российских музыкантов. 23 июня отобранные коллективы выступят во время концерта на площадке Ural Music Night. Жюри, зрители и участники Ural Music School выберут три лучшие школьные группы, наградой для которых станет студийная запись собственной песни и выступление на концерте Вадима Самойлова.
  • Ознакомиться с условиями подачи заявки можно в группе проекта. Там же 15 мая будут подведены итоги отборочного тура фестиваля.
  • Сам Вадим Самойлов станет хедлайнером уральской «Ночи музыки».
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 27.04.2017, 15:03
Тэги: Дети, Музыка
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