«Это был просто трек на выживание»: самые яркие впечатления от участников «Майской велопрогулки-2017»

Из-за погоды все трассы дались с трудом: грязь, ручьи и кочки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

В Екатеринбурге сегодня, 27 мая, прошла "Майская велопрогулка-2017". Участники поехали на три дистанции: 15, 35 и 70 километров.

Как только прошла регистрация — началась гроза. Так что в этом году велотрек получился трассой на выживание, к финишу дошли не все. НАША собрала самые яркие кадры из соцсетей и впечатления от мероприятия.

Одно название #майскаявелопрогулка2017 ,по мне так полноценный #crosscountry по уши в грязи Публикация от Nikita Savin (@nikiton6666) Май 27 2017 в 11:39 PDT

Майская прогулка 2017, конец, наш персональный автобус #майскаявелопрогулка2017 #майскаяпрогулка #таксеберайдеры Публикация от Denis Biryukoff (@d_biryukoff) Май 27 2017 в 7:52 PDT

Публикация от @shabmarinaМай 27 2017 в 9:11 PDT

35 км и ты в грязи! Я в грязи полежала, по грязи походила, проехалась по ней в своё удовольствие! #майскаявелопрогулка2017 Публикация от Ponomareva Olga (@zolottinkaolechka)Май 27 2017 в 11:38 PDT

Досталось и тем, кто выбрал меньшие дистанции. Велосипедисты также написали, что на 70 км девушки не рискнули ехать, разве что парочка.

Публикация от Татьяна Шамс (@tatshams) Май 27 2017 в 9:44 PDT

Кто-то даже успел получить травмы, но все-таки доехал до финиша.