«Это был просто трек на выживание»: самые яркие впечатления от участников «Майской велопрогулки-2017»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017
В Екатеринбурге сегодня, 27 мая, прошла "Майская велопрогулка-2017". Участники поехали на три дистанции: 15, 35 и 70 километров.
Как только прошла регистрация — началась гроза. Так что в этом году велотрек получился трассой на выживание, к финишу дошли не все. НАША собрала самые яркие кадры из соцсетей и впечатления от мероприятия.
Одно название #майскаявелопрогулка2017 ,по мне так полноценный #crosscountry по уши в грязи Публикация от Nikita Savin (@nikiton6666)
35 км и ты в грязи! Я в грязи полежала, по грязи походила, проехалась по ней в своё удовольствие! #майскаявелопрогулка2017 Публикация от Ponomareva Olga (@zolottinkaolechka)Май 27 2017 в 11:38 PDT
Досталось и тем, кто выбрал меньшие дистанции. Велосипедисты также написали, что на 70 км девушки не рискнули ехать, разве что парочка.
Кто-то даже успел получить травмы, но все-таки доехал до финиша.
Итак, #майскаявелопрогулка2017 состоялась! Выбрали маршрут на 70 км, потом немного пожалели... в связи с проливными дождями накануне трасса была тяжелая. Полный треш по бездорожью, 3 брода 2 из которых перейти не замочившись было нереально. Попали под ливень, дождевики конечно взять не додумались. На 50 км я не вписалась между двумя березками, попала в коллею, в итоге растяжение связок колена. Ехать больше не смогла. Спасибо моим спутникам @nataly10.05 она быстрей поехала за машиной и забрала меня с последнего КП, спасибо @smetanka__twerk и @damir_an ребята везли мой велик км 4 по бездорожью до мед. пункта. В итоге не все планы этого дня сбылись, но свои памятные значки и браслеты мы забрали. Вот такой день. Берегите себя и свой велосипед. И еще раз спасибо, вы настоящие друзья!Публикация от