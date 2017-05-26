Его называли «батя»: полиция Талицы проводила в последний путь легендарного ветерана

Все было сделано с воинскими почестями – под троекратный салют из табельных автоматов Калашникова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

Вчера, 26 мая, жители Талицы проводили в последний путь легендарного ветерана территориального ОВД полковника милиции в отставке, труженика тыла Леонида Морозова.

— На службу в органы внутренних дел Леонид Харлампиевич пришел в октябре 1962 года. С 1974 по 1987 год, до выхода на заслуженный отдых, он боролся с преступностью в должности начальника райотдела, защищая интересы граждан. Его руководство подразделением на протяжении 13 лет можно смело назвать в некотором роде уникальным. Шесть лет коллектив, возглавляемый им, занимал первое место в гарнизоне по общим показателям, в том числе по раскрываемости, существенно опережая все крупные райотделы области, — рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Леонид Морозов родился 5 октября 1931 года в деревне Сединкино Ново-Заимского района Тюменской области. Война застала юного Леню, когда он заканчивал 2-й класс общеобразовательной школы Мокроусовского района Курганской области. С малых лет активно помогал колхозу в уборке зерновых, в посевных кампаниях.

В 1951 году был призван в армию, служил танкистом, механиком-водителем. После срочной вернулся в родные края, где трудился трактористом и шофером. Затем принимал участие в освоение целинных земель. После этого судьба связала его с системой МВД. Карьеру начал с должности оперуполномоченного ОБХСС, затем был следователем, начальником следственного отдела, заместителем по оперативной работе, главой райотдела.

За период службы неоднократно поощрялся МВД СССР. Мундир ветерана украшали 20 различных медалей, в том числе «За безупречную службу» и «Освоение целинных земель».

— Сотрудники, с которыми работал полковник Морозов, искренне уважали и ценили его, а между собой называли «батя». Отдел полиции Талицы оказал помощь в организации похорон ветерана. Попрощаться с ним, кроме родных и близких людей, пришли начальник ОВД подполковник Александр Кулаковский, личный состав и заместитель главы города Михаил Михайлов. Как и подобает в таких ситуациях, проводили достойного человека с воинскими почестями – под троекратный салют из табельных автоматов Калашникова, — уточнил полковник Горелых.

Фото предоставлено В.Н. Горелых