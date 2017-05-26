Его называли «батя»: полиция Талицы проводила в последний путь легендарного ветерана

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017
— На службу в органы внутренних дел Леонид Харлампиевич пришел в октябре 1962 года. С 1974 по 1987 год, до выхода на заслуженный отдых, он боролся с преступностью в должности начальника райотдела, защищая интересы граждан. Его руководство подразделением на протяжении 13 лет можно смело назвать в некотором роде уникальным. Шесть лет коллектив, возглавляемый им, занимал первое место в гарнизоне по общим показателям, в том числе по раскрываемости, существенно опережая все крупные райотделы области, — рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
— Сотрудники, с которыми работал полковник Морозов, искренне уважали и ценили его, а между собой называли «батя». Отдел полиции Талицы оказал помощь в организации похорон ветерана. Попрощаться с ним, кроме родных и близких людей, пришли начальник ОВД подполковник Александр Кулаковский, личный состав и заместитель главы города Михаил Михайлов. Как и подобает в таких ситуациях, проводили достойного человека с воинскими почестями – под троекратный салют из табельных автоматов Калашникова, — уточнил полковник Горелых.