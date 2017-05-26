Школьник из Екатеринбурга получил высшую награду на выставке изобретений со всего мира

Он разработал контроллер для реабилитации людей с переломом лучевой кости.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

Старшеклассник Павел Сарыков из Екатеринбурга привез домой высшую награду с XX Московского международного салона изобретений и инновационных технологий, золотую медаль, сообщил «Вечерний Екатеринбург».

16-летний Павел ходил на занятия политехнического отделения екатеринбургского Дворца молодежи. На «Архимеде» он представил альтернативный контроллер для реабилитации людей с переломом лучевой кости.

Внешне устройство напоминает джойстик, оснащенный кнопочками и гироскопом, который подключается к компьютеру. При помощи контроллера человек управляет игровым процессом, разрабатывая при этом мелкую моторику. Международное жюри посчитало проект перспективным в промышленном применении и дало ему высшую оценку.

— Реабилитация после такого перелома очень долгая и нудная, и мы подумали, как же можно решить эту проблему, и вот создали игровой контроллер. Важно правильно держать руку и работать кистью до конца, то есть, когда человек реабилитируется, у него до болевых ощущений должно быть, — рассказал об изобретении подросток.

Как сообщает пресс-служба Дворца молодежи, свое устройство Павел создавал совместно с еще одним воспитанником Дворца молодежи — Ярославом Никитинским. Ребята уже побеждали на областном фестивале «Технофест», региональном этапе Всероссийского конкурса проектных работ школьников и конкурсе «Национальное достояние».