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Школьник из Екатеринбурга получил высшую награду на выставке изобретений со всего мира

Школьник из Екатеринбурга получил высшую награду на выставке изобретений со всего мира
16+
Фото: пресс-служба Дворца молодежи
Он разработал контроллер для реабилитации людей с переломом лучевой кости.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

Старшеклассник Павел Сарыков из Екатеринбурга привез домой высшую награду с XX Московского международного салона изобретений и инновационных технологий, золотую медаль, сообщил «Вечерний Екатеринбург».
 
16-летний Павел ходил на занятия политехнического отделения екатеринбургского Дворца молодежи. На «Архимеде» он представил альтернативный контроллер для реабилитации людей с переломом лучевой кости.
 
Внешне устройство напоминает джойстик, оснащенный кнопочками и гироскопом, который подключается к компьютеру. При помощи контроллера человек управляет игровым процессом, разрабатывая при этом мелкую моторику. Международное жюри посчитало проект перспективным в промышленном применении и дало ему высшую оценку.

— Реабилитация после такого перелома очень долгая и нудная, и мы подумали, как же можно решить эту проблему, и вот создали игровой контроллер. Важно правильно держать руку и работать кистью до конца, то есть, когда человек реабилитируется, у него до болевых ощущений должно быть, — рассказал об изобретении подросток.

Как сообщает пресс-служба Дворца молодежи, свое устройство Павел создавал совместно с еще одним воспитанником Дворца молодежи — Ярославом Никитинским. Ребята уже побеждали на областном фестивале «Технофест», региональном этапе Всероссийского конкурса проектных работ школьников и конкурсе «Национальное достояние».  
  • Московский салон «Архимед» – это выставка изобретений со всего мира. Он проходил в Москве с 16 по 19 мая при поддержке администрации Президента Российской Федерации.  Свои разработки здесь представляют и школьники, и видные ученые. 22 страны, 59 регионов, больше тысячи инноваций. Но победитель в номинации «Медицина» один – свердловчанин Павел Сарыков. 
  • Сейчас Паша готовит документы, чтобы запатентовать свое изобретение. Вспоминает: еще два года назад он играл на гитаре и даже не думал о техническом творчестве. Зато теперь только с информационными технологиями и связаны его планы: поехать в сочинский «Сириус» и стать инженером.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 27.05.2017, 20:10
Тэги: Высокие технологии, Медицина, Жизнь в городе
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