Школьник из Екатеринбурга получил высшую награду на выставке изобретений со всего мира

Он разработал контроллер для реабилитации людей с переломом лучевой кости.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017
Старшеклассник Павел Сарыков из Екатеринбурга привез домой высшую награду с XX Московского международного салона изобретений и инновационных технологий, золотую медаль, сообщил «Вечерний Екатеринбург».
16-летний Павел ходил на занятия политехнического отделения екатеринбургского Дворца молодежи. На «Архимеде» он представил альтернативный контроллер для реабилитации людей с переломом лучевой кости.
Внешне устройство напоминает джойстик, оснащенный кнопочками и гироскопом, который подключается к компьютеру. При помощи контроллера человек управляет игровым процессом, разрабатывая при этом мелкую моторику. Международное жюри посчитало проект перспективным в промышленном применении и дало ему высшую оценку.
— Реабилитация после такого перелома очень долгая и нудная, и мы подумали, как же можно решить эту проблему, и вот создали игровой контроллер. Важно правильно держать руку и работать кистью до конца, то есть, когда человек реабилитируется, у него до болевых ощущений должно быть, — рассказал об изобретении подросток.
Как сообщает пресс-служба Дворца молодежи, свое устройство Павел создавал совместно с еще одним воспитанником Дворца молодежи — Ярославом Никитинским. Ребята уже побеждали на областном фестивале «Технофест», региональном этапе Всероссийского конкурса проектных работ школьников и конкурсе «Национальное достояние».
- Московский салон «Архимед» – это выставка изобретений со всего мира. Он проходил в Москве с 16 по 19 мая при поддержке администрации Президента Российской Федерации. Свои разработки здесь представляют и школьники, и видные ученые. 22 страны, 59 регионов, больше тысячи инноваций. Но победитель в номинации «Медицина» один – свердловчанин Павел Сарыков.
- Сейчас Паша готовит документы, чтобы запатентовать свое изобретение. Вспоминает: еще два года назад он играл на гитаре и даже не думал о техническом творчестве. Зато теперь только с информационными технологиями и связаны его планы: поехать в сочинский «Сириус» и стать инженером.