«Ему же будет тяжело»: выпускника первого класса с диагнозом ДЦП не стали звать на последний звонок

Ситуацией возмущены его родители, общественники и прокуратура.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

В Екатеринбурге ученика первого класса с тяжелой формой ДЦП не позвали на последний звонок в школе № 23 на Вильгельма де Геннина, 31, сообщили Ura.ru 26 мая.

В Уральском родительском комитете рассказали, что маленького Никиту решили не звать на общую праздничную церемонию. У всех детей праздник прошел 25 мая, а мальчика в школу позвали только сегодня. Мама ребенка уверена, что ее сына просто забыли пригласить, причем это происходит не в первый раз. До этого Никита не попал на празднование Дня Победы и съемку на альбом с одноклассниками.

— Это делается специально, потому что он не такой, как все. У руководства школы и педагога, которые так относятся к ребенку, нет ни совести, ни мозгов, — заявил глава Уральского родительского комитета Евгений Жабреев.

В самом учебном заведении сообщили, что это решение было принято из разумных соображени: ребенку было бы тяжело при большом скоплении людей, но при этом они извинились перед мамой и сказали, что будут приглашать на другие мероприятия.

— Жаль, что случился такой недосмотр со стороны школы. Директор все понимает и приносит извинения маме ребенка. Учитель также осознала свою ошибку. Ребенка пригласят на другие праздники, и все будет хорошо. Школа новая, 13 первых классов, огромное количество детей. От себя лично также приношу извинения маме и ребенку, — прокомментировала ситуацию глава управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

При этом читуацией уже заинтересовалась прокуратура: там пообещали провести проверку.

— Мы проведем проверку по факту дискриминации ребенка. Когда речь идет о людях с ограниченными возможностями, у нас самый жесткий контроль, — сообщила представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.