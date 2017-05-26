«Ему же будет тяжело»: выпускника первого класса с диагнозом ДЦП не стали звать на последний звонок

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017
— Это делается специально, потому что он не такой, как все. У руководства школы и педагога, которые так относятся к ребенку, нет ни совести, ни мозгов, — заявил глава Уральского родительского комитета Евгений Жабреев.
— Жаль, что случился такой недосмотр со стороны школы. Директор все понимает и приносит извинения маме ребенка. Учитель также осознала свою ошибку. Ребенка пригласят на другие праздники, и все будет хорошо. Школа новая, 13 первых классов, огромное количество детей. От себя лично также приношу извинения маме и ребенку, — прокомментировала ситуацию глава управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.
— Мы проведем проверку по факту дискриминации ребенка. Когда речь идет о людях с ограниченными возможностями, у нас самый жесткий контроль, — сообщила представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.
- Школа № 23 была открыта в прошлом году в Академическом. Там было набрано больше 200 первоклашек.