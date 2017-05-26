В Свердловской области ищут 15-летнюю воспитанницу детдома

Девочка ушла из школы 22 мая и пропала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

Отделом полиции № 32 разыскивается 15-летняя воспитанница детского дома из Карпинска.

Александра Романова, родившаяся в Нижнем Тагиле, 22 мая в 10 утра ушла из МБОУ СОШ №2 Карпинска и до настоящего времени в детский дом не вернулась. Где она и с кем — не установлено.

Приметы разыскиваемой: рост около 160см., плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные прямые, глаза темные, губы толстые.

Была одета в болоньевую куртку черного цвета, брюки черного цвета, кроссовки синего цвета. При себе имела красно-оранжевую сумку.