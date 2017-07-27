Пять миллионов рублей потратят в Екатеринбурге на новые информационные указатели

Их должны установить уже в этом году.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017
В Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу установят 50 информационных столбов стоимостью 105 тысяч рублей каждый, указано в тендере на сайте госзакупок.
Указатели будут выглядеть как столбы с табличками и шпилем в виде кубов с новым логотипом Екатеринбурга. Высота конструкции составит около 3,7 метра, высота самого куба – 240 мм. Почти все столбы будут установлены в центре города: на перекрестке улиц Малышева – Вайнера, около Главпочтамта, Театра музкомедии, у гостиницы "Исеть", около цирка, Свято-Троицкого Кафедрального Собора и так далее.
Кроме центра, столбы поставят около здания лечебницы врачей-специалистов на Пушкина, 1, у Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, два указателя – около железнодорожного вокзала.
Заявки принимаются до 11 августа, заказчиком выступает "Столица Урала".
- Согласно документации к тендеру, общая стоимость проекта не превысит 5,25 миллиона рублей. Указатели должны появиться до 25 сентября 2017 года.