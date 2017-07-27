Пять миллионов рублей потратят в Екатеринбурге на новые информационные указатели

Их должны установить уже в этом году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

В Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу установят 50 информационных столбов стоимостью 105 тысяч рублей каждый, указано в тендере на сайте госзакупок.

Указатели будут выглядеть как столбы с табличками и шпилем в виде кубов с новым логотипом Екатеринбурга. Высота конструкции составит около 3,7 метра, высота самого куба – 240 мм. Почти все столбы будут установлены в центре города: на перекрестке улиц Малышева – Вайнера, около Главпочтамта, Театра музкомедии, у гостиницы "Исеть", около цирка, Свято-Троицкого Кафедрального Собора и так далее.

Кроме центра, столбы поставят около здания лечебницы врачей-специалистов на Пушкина, 1, у Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, два указателя – около железнодорожного вокзала.

Заявки принимаются до 11 августа, заказчиком выступает "Столица Урала".