Екатеринбуржцев бесплатно обследуют на гепатит С

Анализ можно будет сдать ежедневно с 28 июля по 4 августа в областном центре медпрофилактики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

Жителей Екатеринбурга приглашают совершенно бесплатно пройти обследование на гепатит С.

С 28 июля по 4 августа все желающие старше 18 лет смогут пройти бесплатное обследование на вирусный гепатит С. Для проведения анализа необходима всего одна капля крови. Забор крови будет проходить с понедельника по пятницу с 11.00 до 18.00, в субботу – с 09.00 до 14.00 в Свердловском областном центре медпрофилактики по адресу: улица Карла Либкнехта, 8б.

Кроме этого, 28 июля с 11.00 до 18.00 после сдачи анализов можно будет получить послетестовую индивидуальную консультацию у гепатологов Свердловской областной клинической больницы и принять участие в беседе по теме «Вирусный гепатит С: меры профилактики, как выявить и куда обращаться».

– В настоящее время очень высоки риски заражения, особенно вирусом гепатита С. Основные пути заражения – незащищенные половые контакты с носителями инфекции, неконтролируемые тату-салоны, косметологические, стоматологические и другие услуги в домашних условиях, употребление инъекционных наркотиков, повторное использование или недостаточная стерилизация оборудования в больницах, переливание непроверенной крови, – рассказали в областном центре медпрофилактики.