Екатеринбуржцев бесплатно обследуют на гепатит С

Анализ можно будет сдать ежедневно с 28 июля по 4 августа в областном центре медпрофилактики.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017
Жителей Екатеринбурга приглашают совершенно бесплатно пройти обследование на гепатит С.
С 28 июля по 4 августа все желающие старше 18 лет смогут пройти бесплатное обследование на вирусный гепатит С. Для проведения анализа необходима всего одна капля крови. Забор крови будет проходить с понедельника по пятницу с 11.00 до 18.00, в субботу – с 09.00 до 14.00 в Свердловском областном центре медпрофилактики по адресу: улица Карла Либкнехта, 8б.
Кроме этого, 28 июля с 11.00 до 18.00 после сдачи анализов можно будет получить послетестовую индивидуальную консультацию у гепатологов Свердловской областной клинической больницы и принять участие в беседе по теме «Вирусный гепатит С: меры профилактики, как выявить и куда обращаться».
– В настоящее время очень высоки риски заражения, особенно вирусом гепатита С. Основные пути заражения – незащищенные половые контакты с носителями инфекции, неконтролируемые тату-салоны, косметологические, стоматологические и другие услуги в домашних условиях, употребление инъекционных наркотиков, повторное использование или недостаточная стерилизация оборудования в больницах, переливание непроверенной крови, – рассказали в областном центре медпрофилактики.
- Гепатит С – вирусное заболевание, которое называют "ласковым убийцей". Инкубационный период длится от двух недель до шести месяцев, чаще всего симптомы проявляются спустя полтора-два месяца после заражения. Больной может в течение многих лет не знать о диагнозе из-за отсутствия проявлений болезни, при этом он способен заражать гепатитом С других. Заболевание может проявляться только усталостью и снижением интеллектуальной работоспособности, но с течением лет способно привести к циррозу и раку печени.
- 28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом.