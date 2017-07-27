Энергетики отключат свет у 300 тысяч должников в Свердловской области

Долг свердловчан за электроэнергию достиг миллиарда рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

Компания "ЭнергосбыТ Плюс" заявила, что в августе отключит электричество у 300 тысяч должников.

Лишиться света рискуют должники, которые не платят по счетам более двух месяцев. Сумма долга при этом роли играть не будет. Если должник не погасит всю сумму или откажется от реструктуризации долга, то в его квартире отключат электричество. Вернут его только тогда, когда будет выплачен весь долг, включающий оплату услуг электрика.

На сегодня задолженность свердловчан за электроэнергию составляет один миллиард рублей.