В День города в Екатеринбурге выступит «Чайф»

Концерт состоится 19 августа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017
Известная свердловская рок-группа "Чайф" выступит с концертом в День города в Екатеринбурге.
Музыканты выступят на площади 1905 года 19 августа, в день 294-летия города. Еще одна сцена будет установлена в Историческом сквере, где хедлайнером гала-концерта станет участник "Фабрики звезд" Стас Пьеха.
Всего в честь Дня города в Екатеринбурге пройдет множество праздничных мероприятий, которые начнутся 5 августа. Более половины событий запланированы на 19 августа. Праздник завершится большим концертом и фейерверком. Подробнее о программе Дня города читайте здесь и здесь.
- В 2017 году праздник обойдется городу в 24 миллиона рублей.