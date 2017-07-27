Под Нижним Тагилом соберутся фридайверы со всей России, чтобы нырнуть в карьер Лазурный

Соревнования такого масштаба пройдут в нашей стране во второй раз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

На карьере Лазурном, расположенном в 20 километрах под Нижним Тагилом, с 28 по 29 июля пройдет чемпионат по фридайвингу «Лазурная глубина 2017». Там соберутся фридайверы со всей России.

Организаторы разместились на Лазурном более недели назад. Там уже установили систему безопасности с контрабалластом. Она представляет собой систему рычагов и блоков, которая позволяет вытянуть спортсмена с глубины за считанные секунды, если ему потребуется помощь.

В России это вторые подобные соревнования по фридайвингу. Но спортсмены впервые будут соревноваться в такой холодной воде. Температура в карьере Лазурном не превышает 15 – 16 градусов тепла.

Фридайвинг – это подводное плавание, при котором задерживают дыхание. Его практикуют в спортивных и коммерческих целях.

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