Регистраторов екатеринбургских поликлиник научат вежливому общению

Основная задача – обучить персонал разговаривать с агрессивными пациентами.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017
Сотрудники регистратур поликлиник детской больницы № 15 и городской больницы № 2 пройдут двухдневный тренинг. Их научат бесконфликтному общению с агрессивными пациентами и тому, как урегулировать конфликт.
– За последний год мы провели большую работу с медицинским персоналом. Число жалоб на этику медицинских работников значимо сократилось, – приводит мэрия слова замначальника Управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяны Савиновой.
- Если такой опыт будет признан успешным, такой же тренинг пройдут сотрудники регистратур других поликлиник Екатеринбурга и всей Свердловской области.
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