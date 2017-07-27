Свердловский охотник заплатит 300 тысяч рублей за двух убитых лосей

Как выяснилось, у него не было разрешения на отстрел животных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

Убийство двух лосей обойдется охотнику из Свердловской области в 300 с лишним тысяч рублей.

Инцидент произошел в феврале этого года. Мужчина застрелил двух лосей в лесах Белоярского района.

– Экологический ущерб от убийства животных составил более 323 тысяч рублей, - прокомментировали в областной прокуратуре.

За убийство лося-самца мужчина должен заплатить штраф в 120 тысяч рублей, за самку – 200 тысяч рублей. При этом выяснилось, что у охотника не было разрешения на отстрел животных. За это он заплатит еще 3 тысячи рублей.

По факту отстрела лосей возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

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