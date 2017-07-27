Свердловское предприятие, источавшее удушливый запах, закрыли на два месяца

Роспотребнадзор организовал проверку после жалоб жителей Кушвы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

В Свердловской области после проверки Роспотребнадзора на 60 дней приостановили работу предприятия «Уралуголь». Ее провели после того, как жители Кушвы пожаловались в ведомство на удушливый запах, который они ощущали по вечерам и ночам.

Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что на территории предприятии по производству древесного угля ООО «Уралуголь», которое работает на территории ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» с февраля 2017 года. ни разу не проводили лабораторных исследований качества воздуха.

Санитарные врачи составили в отношении ООО «Уралуголь» административный протокол и направили его в суд.

По решению суда, работу предприятия приостановили на 60 суток, начиная с 24 июля 2017 года.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы