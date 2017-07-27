Ученые УрО РАН рассказали о последствиях строительства храма-на-воде в Екатеринбурге

Специалисты оценили урон, который стройка нанесет Исети.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017
Сотрудники УрО РАН оценили ущерб пруду Екатеринбурга от строительства храма-на-воде. Письмо ученых опубликовал комитет Городского пруда.
Ученые Института экологии растений и животных УрО РАН пришли к выводу, что строительство храма-на-воде вызовет ухудшение экологической ситуации в пруду: вода загрязнится донными отложениями, ее качество упадет до критически низких показателей, кормовой базе рыб будет нанесен значительный ущерб.
Фото: vk.com/prudekb
Построить храм святой Екатерины на искусственном острове планируется за пять лет. Для этого осушат участок пруда, сделают отсыпку из грунта объемом семь тысяч кубических метров, возведут искуственный земельный участок высотой шесть метров и площадью 0,9 гектара. Площадь храма составит 2 450 квадратных метра.
- Против строительства храма на Городском пруду выступают многие горожане, общественники, архитекторы, представители власти, писатели, известные блогеры и сами верующие. Активисты раздавали листовки против строительства храма, дважды проводили акции "Обними пруд" и собирали подписи под петициями.
- Ранее Городской пруд Екатеринбурга отказались включать в реестр ЮНЕСКО из-за будущей стройки.
- В конце июня на месте будущего храма появился понтон со строительной техникой. Незадолго до этого против храма-на-воде выступил автор генплана Екатеринбурга Сергей Санок.
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