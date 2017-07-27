Ученые УрО РАН рассказали о последствиях строительства храма-на-воде в Екатеринбурге

Специалисты оценили урон, который стройка нанесет Исети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

Сотрудники УрО РАН оценили ущерб пруду Екатеринбурга от строительства храма-на-воде. Письмо ученых опубликовал комитет Городского пруда.

Ученые Института экологии растений и животных УрО РАН пришли к выводу, что строительство храма-на-воде вызовет ухудшение экологической ситуации в пруду: вода загрязнится донными отложениями, ее качество упадет до критически низких показателей, кормовой базе рыб будет нанесен значительный ущерб.

Фото: vk.com/prudekb

Построить храм святой Екатерины на искусственном острове планируется за пять лет. Для этого осушат участок пруда, сделают отсыпку из грунта объемом семь тысяч кубических метров, возведут искуственный земельный участок высотой шесть метров и площадью 0,9 гектара. Площадь храма составит 2 450 квадратных метра.