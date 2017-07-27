В августе екатеринбуржцы увидят лунное затмение

Лучше всего его будет видно на территории Урала, Сибири и Европейской части России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

В ночь на 7 августа жители уральской столицы смогут наблюдать лунное затмение.

Активная фаза затмения придется на период с 23.00 до полуночи 7 августа. Если погода будет ясная, небесное явление будет хорошо видно в южной части неба над Екатеринбургом. Земная тень покроет диск Луны на четверть.

Это второе и последнее лунное затмение в 2017 году. Первое прошло 11 февраля.