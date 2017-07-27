В деревни Свердловской области проведут бесплатный интернет

Это касается доступа к сети через Wi-Fi.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

Глава компании "Ростелеком" Михаил Осеевский обратился к Дмитрию Медведеву с предложением об отмене платы за интернет в отдаленных населенных пунктах. Премьер согласился, и с августа 2017 года жители глухих деревень России, в том числе в Свердловской области, больше не будут платить за интернет.

– Мы видим, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, есть ограничения по точкам приема платежей – там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Мы идем навстречу пользователям и делаем интернет на высокой скорости в точках Wi-Fi на селе бесплатным, – заявил Осеевский.

Стоит добавить, что проводить интернет в села Свердловской области начали в 2014 году.

С того времени доступ к "всемирной паутине" получили 35 тысяч человек в более чем 100 населенных пунктах.

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