В Екатеринбурге на шесть часов задержали рейс в Турцию

Отдых россиян вновь нарушил "эффект домино".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

В аэропорту Кольцово на шесть часов отложили вылет рейса авиакомпании "Россия". Самолет, который должен был вылететь в Анталью, еще даже не прилетел в Екатеринбург.

Вылет был перенесен с 18.05 на 02.20.Как обычно, причиной большой задержки стало позднее прибытие рейса. При этом рейс Анталья – Екатеринбург тоже задержан, и тоже на 8 часов.

– Данный рейс был в цепочке рейсов, и после поломки одного из самолетов нарушился график всех остальных вылетов, - рассказали "Нашей Газете" на горячей линии "России".

Напомним, что недавно рейс Onur Air в Анталью задержали более чем на 20 часов.

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