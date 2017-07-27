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В Екатеринбурге пенсионер пырнул ножом знакомую

В Екатеринбурге пенсионер пырнул ножом знакомую
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

Застолье двух пенсионеров на ВИЗе завершилось поножовщиной. Как сообщили в полиции, 56-летний мужчина напал на свою 64-летнюю знакомую. Это случилось во вторник, 25 июля.

– Женщина самостоятельно обратилась в больницу № 36, ее госпитализировали. После этого нападавший был задержан, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-группе МВД.

  • На пенсионера завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
  • Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Олег Галимов, 27.07.2017, 13:34
Тэги: Криминал, Новости дня, Мужчины
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