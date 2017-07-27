В Екатеринбурге снова перенесли место старта марафона «Европа – Азия»

Забег запланирован на 9 августа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017
Старт марафона "Европа - Азия" вновь перенесли на площадь 1905 года, сообщили в официальной группе мероприятия.
Решение вернуть место старта на прежнее место приняли сегодня на совещании в мэрии города. Время и дата забега также остаются прежними: 08.00 и 12.00 6 августа.
Ранее старт мероприятия перенесли на Октябрьскую площадь из-за ремонта проспекта Ленина, который начался на днях и продлится до октября. Однако эту площадку не согласовала автоинспекция, так как спортсмены могли спровоцировать увеличение пробок в центре Екатеринбурга.
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