В «Ельцин Центре» откроют отель с номерами за 120 тысяч в сутки

"Резиденция" начнет работу в августе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

"Ельцин Центр" в августе откроет отель "Резиденция".

Отель откроется на последнем этаже "Ельцин Центра". Общая площадь отеля на 11 номеров составит более тысячи квадратных метров. Номера имеют разные категории – стандарт, бизнес, люкс, премьерский и президентский. Стоимость последнего – 120 тысяч рублей в сутки, площадь – 180 квадратных метров. За сутки в стандартном номере площадью 30 квадратных метров придется заплатить 13,6 тысячи рублей.

В пресс-службе "Ельцин Центра" отметили, что в интерьерах номеров "Резиденции" использованы предметы, связанные с первым президентом России Борисом Ельциным.