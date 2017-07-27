В Каменске-Уральском 22 сироты получили квартиры только после вмешательства прокуратуры

Одному из бывших детдомовцев пришлось жить в психо-неврологическом интернате.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

В Каменске-Уральском 22 ребенка-сироты получили квартиры только после вмешательства прокуратуры.

Один из воспитанников местного детдома, достигнув совершеннолетия, не получил положенную ему по закону квартиру и был вынужден жить в психо-неврологическом интернате. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать областной минстрой обеспечить сироту жильем. И в июле 2017 года молодому человеку выдали однокомнатную благоустроенную квартиру.

Кроме того, с 2013 года своего жилья ждал 22-летний молодой человек, который остался сиротой в 16 лет. После вмешательства прокуратуры он наконец получил квартиру.