В Пионерском на месте бараков построят жилой комплекс и детсад

Проект обсудят на публичных слушаниях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

В Екатеринбурге в микрорайоне Пионерский на месте бараков построят жилой комплекс на 940 человек и детский сад на 100 мест.

Согласно плану, опубликованному Минстроем, на улицах Солнечной и Советской снесут нежилые бараки, на месте которых построят многоквартирные дома площадью в 31 тысячу квадратных метров. Кроме этого, улично-дорожную сеть в районе стройки продлят на 500 метров.

Горожане узнают о проекте более подробно на публичных слушаниях, которые пройдут 14 августа в лицее № 88.