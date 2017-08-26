Дожди, грозы и холодные ночи: прогноз погоды на последнюю неделю лета в Екатеринбурге

1 сентября станет настоящим началом осени.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

Эта неделя, с 28 августа по 1 сентября, подарит жителям Екатеринбурга последние теплые деньки.

— На Среднем Урале будет по-прежнему тепло, но без удушливой жары, вдобавок возобновятся дожди, — рассказывают в администрации Екатеринбурга. — В понедельник, 28 августа, в Екатеринбурге ночью ожидается небольшой дождь и гроза — возможно, последняя в этом году. Температура воздуха днем составит 20-22 градуса, ночью — 12-14. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, усиливаясь до 12 при грозе.

Вторник и среда пройдут уже без гроз, но при этом с дождями. Ночами будет уже совсем холодно — 10-13 градусов.

— 1 сентября станет рубежом, отделяющим климатическое лето от осени на Урале, — поясняют синоптики. — Если в День знаний будет еще по-летнему тепло, то уже со 2-го числа температура опустится ниже 20-градусной отметки.

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