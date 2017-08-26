«Думали, булыжники разобьют нам лобовуху»: в Свердловской области прошел град

Теплой погоды больше ждать не стоит.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

Сегодня, 27 августа, во многих районах Свердловской области прошел град. В некоторых городах градины были размером с фасолину.

– Кошмар. Вот такой вот град на пару с диким ливнем встретил нас по пути домой. Мы даже испугались и реально думали, что эти булыжники разобьют нам лобовуху. Пришлось заехать в лесок и переждать это дикое явление матушки-природы, – написала в своем Инстаграм одна из посетительниц нашей области.

Другие же просто удивляются тому, как быстро прошло лето. Ведь еще сегодня утром было тепло и солнечно.

Публикация от Марина (@lanovia13) Авг 27 2017 в 4:33 PDT

В Новоуральске град был по-настоящему сильным. Благо, что не очень крупным.

Синоптики обещали ухудшение погодных условий: в том числе говорили и про возможность сильных осадков.

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