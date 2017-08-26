Елена Летучая приехала в Екатеринбург, чтобы купить колбасы

Съемки проходили в гипермаркете "Гипербола".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

Ведущая Елена Летучая, наиболее известная благодаря программе "Ревизорро", в эти выходные побывала в Екатеринбурге. Она снялась в рекламе колбасы в магазине "Гипербола".

Как стало известно агентству "Моменты", Летучая пришла в магазин около 23.00, когда там почти не было покупателей. По сценарию, она покупала в гипермаркете колбасу.

Ведущая шла по магазину, потом брала в руки якобы заинтересовавшую ее палку колбасы, а далее рассказывала на камеру, за что она ей так понравилась.

Сейчас идет монтаж рекламного ролика, вскоре мы его увидим на экранах.

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