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Елена Летучая приехала в Екатеринбург, чтобы купить колбасы

Елена Летучая приехала в Екатеринбург, чтобы купить колбасы
16+
Фото: кадр из видео "Моментов"
Съемки проходили в гипермаркете "Гипербола".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

Ведущая Елена Летучая, наиболее известная благодаря программе "Ревизорро", в эти выходные побывала в Екатеринбурге. Она снялась в рекламе колбасы в магазине "Гипербола".

Как стало известно агентству "Моменты", Летучая пришла в магазин около 23.00, когда там почти не было покупателей. По сценарию, она покупала в гипермаркете колбасу.

Ведущая шла по магазину, потом брала в руки якобы заинтересовавшую ее палку колбасы, а далее рассказывала на камеру, за что она ей так понравилась.

  • Сейчас идет монтаж рекламного ролика, вскоре мы его увидим на экранах.

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Администратор, 27.08.2017, 13:38
Тэги: Шоу-бизнес, Знаменитости, Деньги
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