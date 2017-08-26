ММА не превзошел бокс: в «Бое века» Мейвезер победил МакГрегора техническим нокаутом

На взвешивании ирландец оказался на 1.5 кг тяжелее соперника. Его вес – 69,4 кг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

Сегодня, 27 августа, в Лас-Вегасе состоялся бой в первом среднем весе, между лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий американцем Флойдом Мейвезером, и первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором МакГрегором.

Еще до своего начала бой вошел в историю, как самый дорогой в истории бокса. Почти сразу предстоящий поединок окрестили "Боем века".

Небывалому интересу к бою способствовало умелая пиар-компания и заявления самих бойцов, неустанно поливающих друг друга грязью при каждом удобном случае.

Фото: инстаграм Conor McGregor

Свои предположения насчет исхода боя высказывали Сильвестер Сталлоне, Микки Рург, Нейт Диаз, Эвандер Холифилд, Майк Тайсон и многие другие.

40-летний Флойд Мейвезер по праву считается легендой бокса. За свою двадцатилетнюю карьеру на профессиональном ринге он провел 49 боев, не потерпев ни одного поражения. После победы над Мэнни Пакьяо, Мейвезер заявил, что уходит из профессионального бокса. Однако позже он изменит свое решение, и дело тут вовсе не в спортивных амбициях.

Прозвище Мейвезера – Money. Так боксера назвали за любовь к деньгам и умение их зарабатывать. Мейвезер считается самым высокооплачиваемым спортсменом в истории, что он неустанно демонстрирует.

Фото: инстаграм Floyd Mayweather

Несмотря за то, что гонорары за бой держались в тайне, было известно, что независимо от исхода поединка Мейвезер получит 100 млн долларов.

У МакГрегора гарантированный гонорар начинался от 30 миллионов.

Ирландец имеет репутацию острого на язык эпатажного смутьяна.

Также МакГрегор считается одним из самых стильных мужчин Великобритании.

Несмотря на то, что ирландец до этого никогда не выходил на ринг в статусе профессионального боксера, ему, безусловно, было что противопоставить Мейвезеру. Конор МакГрегор по праву считается одним из лучших ударников в MMA. Большинство своих поединков он завершал не удушающими или болевыми, а нокаутами.

Перед боем многие эксперты уверенно заявляли: шанс победить у МакГрегора будет только в первых четырех раундах. Дальше это сделать будет нереально. Кажется, понимал это и сам Конор. Именно в первой трети боя он обрушил на соперника всю мощь своих ударов. Ему удавалось провести несколько неплохих комбинаций, которые заканчивались акцентированными ударами в голову.

Фото: скриншот видео Первого канала

В целом, в первых четырех раундах МакГрегор смотрелся активнее и работал первым номером. Хотя рефери несколько раз приходилось делать ирландцу предупреждения за удары соперника ниже пояса и в затылок.

Ближе к середине боя рисунок поединка начал кардинальным образом меняться.

29-летний Макгрегор стал заметно уставать. Этому во многом способствовали удары по корпусу, которыми Флойд Мейвезер щедро осыпал соперника в первой половине боя. Это не могло ни сказаться на Макгрегоре и после 6-го раунда он все чаще стал опускать руки, чем пользовался американец.

К 8 раунду преимущество Флойда Мейвезера в ринге стало очевидным. Он не только был техничнее, но и превосходил соперника в мастерстве и силе ударов.

На лице ирландца все отчетливее начали прослеживаться гематомы. Пытаясь спастись от точных ударов Мейвезера, Конор уходил в клинч. Однако это его не спасало.

Развязка наступила в 10-м раунде, когда Мейвезер провёл результативную серию, — рефери встречи остановил бой, присудив американцу победу техническим нокаутом.

– МакГрегор выглядел намного лучше, чем я думал. Но я гарантировал, что бой не продлится всю дистанцию, – заявил Мэйвезер сразу после окончания боя.

Одержав 50-ю победу в карьере, Мейвезер превзошёл рекорд легендарного Рокки Марчиано, который провел 49 боев, не потерпев ни одного поражения.

Организаторы рассчитывают выручить от поединка не менее одного миллиарда долларов.



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