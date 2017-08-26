Наверх
Поклонник БАД из Североуральска хотел вернуть полмиллиона, но потерял 441 тысячу
15:56, сегодня
Православные Екатеринбурга смогут поклониться мощам святого Димитрия Солунского
15:03, сегодня
ММА не превзошел бокс: в «Бое века» Мейвезер победил МакГрегора техническим нокаутом
14:50, сегодня
Елена Летучая приехала в Екатеринбург, чтобы купить колбасы
13:38, сегодня
Уралтрансбанк совместно с НСПК закончили проект по интеграции национальных платежных систем России и Армении
К концу года ставки по ипотеке упадут ниже 10 процентов
12:54, сегодня
"Ухожу искать себя": Евгения Чудновец передумала быть политиком и отключилась от соцсетей
11:37, сегодня1
Тест "Являетесь ли вы знатоком российского кино?"
11:06, сегодня
ВТБ24 улучшил условия обмена валюты для состоятельных клиентов
Не уступил дорогу: в Свердловской области погиб мотоциклист
10:44, сегодня
Нелетная погода: самолеты, направлявшиеся в Екатеринбург, приземлились в Перми
10:21, сегодня
Молодежка "Автомобилиста" обыграла "Давос" и финишировала пятой
09:43, сегодня
4 совета, как уберечь семью от действий мошенников при использовании материнского капитала
В Екатеринбурге Toyota сбила молодого человека на "зебре"
18:40, 26.08.2017
В Facebook через сообщения распространяется опасный вирус
18:24, 26.08.2017
Хакеры слили в Сеть сценарий последней серии нового сезона "Игры престолов"
18:10, 26.08.2017
Группа ВТБ обновила мобильный банк для бизнеса
В Екатеринбурге нашли родственников пенсионерки, потерявшей память
17:43, 26.08.2017
Лиза Монеточка уезжает из Екатеринбурга в Москву
16:42, 26.08.20171
В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки
16:06, 26.08.2017
Работы ведутся по графику: специалисты проверили ход выполнения капитального ремонта
На Свердловскую область надвигается грозовой фронт
15:40, 26.08.2017
В Свердловской области будут судить водителя, насмерть сбившего двух девочек
14:45, 26.08.2017
ГИБДД признала незаконными выделенные полосы для общественного транспорта в центре Екатеринбурга
13:48, 26.08.2017
ВТБ обновил приложение «Мобильный банк» на iOS
Свердловский санаторий задолжал своим сотрудникам более двух миллионов рублей
12:53, 26.08.2017
В Свердловской области пьяная мать посадила своего 14-летнего сына за руль машины
12:26, 26.08.2017
Жители Екатеринбурга увидят парад планет в небе
11:03, 26.08.2017
Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке до 9,5%
В Свердловской области продлили предупреждение о смоге и аномальной жаре
10:24, 26.08.2017
Вода стремительно прибывала: в Екатеринбурге охранник вуза спас ребенка, тонувшего в городском пруду
23:36, 25.08.2017
Милые зверюшки, которые веками держали в страхе людей: разбираемся с зоологами, кто такие летучие мыши и летучие собаки
21:00, 25.08.2017
"Желтые, малиновые или голубые штаны?" Тест на знание фильмов Данелии и фактов из его биографии
20:00, 25.08.2017
Не давайте кошкам сырое мясо: ветеринары назвали 11 продуктов, опасных для здоровья домашних животных
19:00, 25.08.2017
Спасал президента и раскрывал величайшие ограбления: как работал знаменитый сыщик Пинкертон
18:30, 25.08.2017
Екатеринбуржцы, которые пошли наперекор диагнозам: 8 историй, после которых хочется жить
18:00, 25.08.20171
"Это будет круто!" Музыковед рассказывает о самых невероятных точках фестиваля "Безумные дни"
17:30, 25.08.2017
Куда податься в хорошую погоду на Урале: поход на один день
17:00, 25.08.2017
"В городе мало хороших конкурсов": Никита Кружилин – о победе в "Голосах Екатеринбурга", шутках Нагиева и пении в душе
16:30, 25.08.2017
Силовики легче "выкупают" слежку: частные детективы Екатеринбурга рассказали, как поймать неверного мужа
15:30, 25.08.2017
Под ритмы музыки: рецензия на фильм "Малыш на драйве"
14:30, 25.08.2017
Тайны сексуальной жизни СССР будут раскрыты
13:57, 25.08.2017
Правительство разрешило УрФУ самостоятельно выдавать ученые степени
13:50, 25.08.2017
"Уральские авиалинии" задерживают три рейса в Екатеринбурге
13:42, 25.08.2017
Хозяйка автосервиса в Екатеринбурге хотела выкупить 14 китайцев у полиции
13:19, 25.08.20171
В аэропорту Екатеринбурга установили системы для слабослышащих пассажиров
13:15, 25.08.2017
Козы, петухи и лемур: в Академическом контактный зоопарк открылся прямо в жилом доме
12:47, 25.08.2017
Свердловская область попала в тройку регионов-лидеров по продажам "Мультикарт" ВТБ24
12:41, 25.08.2017
Екатеринбурженка отсудила у дорожников более 250 000 рублей за торчавшую на дороге арматуру
12:30, 25.08.2017
Из-за бегунов в субботу перекроют Ново-Московский тракт
12:13, 25.08.2017
В Екатеринбург привезли 80 тонн цветов к 1 сентября
12:11, 25.08.2017
Под Екатеринбургом Mercedes сбил шестилетнего ребенка
12:07, 25.08.2017
В лесу под Екатеринбургом задержали двух "закладчиков" наркотиков
11:47, 25.08.2017
Жительница ВИЗа держала весь дом без воды
11:10, 25.08.20172
Под Нижним Тагилом 20-летний водитель грузовика устроил массовое ДТП: двое погибли, трое пострадали
10:53, 25.08.2017
В метрополитене Екатеринбурга от удара током погиб начальник службы электроснабжения
10:51, 25.08.2017
Судьбу недостроенной башни решат на двух градсоветах в Екатеринбурге
10:34, 25.08.20171
Свердловские синоптики предупредили о высокой степени пожарной опасности
10:24, 25.08.2017

ММА не превзошел бокс: в «Бое века» Мейвезер победил МакГрегора техническим нокаутом

ММА не превзошел бокс: в «Бое века» Мейвезер победил МакГрегора техническим нокаутом
16+
Фото: скриншот видео Первого канала
На взвешивании ирландец оказался на 1.5 кг тяжелее соперника. Его вес – 69,4 кг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

Сегодня, 27 августа, в Лас-Вегасе состоялся бой в первом среднем весе, между лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий американцем Флойдом Мейвезером, и первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором МакГрегором.

Еще до своего начала бой вошел в историю, как самый дорогой в истории бокса. Почти сразу предстоящий поединок окрестили "Боем века".

Небывалому интересу к бою способствовало умелая пиар-компания и заявления самих бойцов, неустанно поливающих друг друга грязью при каждом удобном случае.

Фото: инстаграм Conor McGregor

Свои предположения насчет исхода боя высказывали Сильвестер Сталлоне, Микки Рург, Нейт Диаз, Эвандер Холифилд, Майк Тайсон и многие другие.

40-летний Флойд Мейвезер по праву считается легендой бокса. За свою двадцатилетнюю карьеру на профессиональном ринге он провел 49 боев, не потерпев ни одного поражения. После победы над Мэнни Пакьяо, Мейвезер заявил, что уходит из профессионального бокса. Однако позже он изменит свое решение, и дело тут вовсе не в спортивных амбициях.

Прозвище Мейвезера – Money. Так боксера назвали за любовь к деньгам и умение их зарабатывать. Мейвезер считается самым высокооплачиваемым спортсменом в истории, что он неустанно демонстрирует.

Фото: инстаграм Floyd Mayweather

Несмотря за то, что гонорары за бой держались в тайне, было известно, что независимо от исхода поединка Мейвезер получит 100 млн долларов.

У МакГрегора гарантированный гонорар начинался от 30 миллионов.

Ирландец имеет репутацию острого на язык эпатажного смутьяна.

Также МакГрегор считается одним из самых стильных мужчин Великобритании.

Несмотря на то, что ирландец до этого никогда не выходил на ринг в статусе профессионального боксера, ему, безусловно, было что противопоставить Мейвезеру. Конор МакГрегор по праву считается одним из лучших ударников в MMA. Большинство своих поединков он завершал не удушающими или болевыми, а нокаутами. 

Перед боем многие эксперты уверенно заявляли: шанс победить у МакГрегора будет только в первых четырех раундах. Дальше это сделать будет нереально. Кажется, понимал это и сам Конор. Именно в первой трети боя он обрушил на соперника всю мощь своих ударов. Ему удавалось провести несколько неплохих комбинаций, которые заканчивались акцентированными ударами в голову.

Фото: скриншот видео Первого канала

В целом, в первых четырех раундах МакГрегор смотрелся активнее и работал первым номером. Хотя рефери несколько раз приходилось делать ирландцу предупреждения за удары соперника ниже пояса и в затылок.

Ближе к середине боя рисунок поединка начал кардинальным образом меняться.

29-летний Макгрегор стал заметно уставать. Этому во многом способствовали удары по корпусу, которыми Флойд Мейвезер щедро осыпал соперника в первой половине боя. Это не могло ни сказаться на Макгрегоре и после 6-го раунда он все чаще стал опускать руки, чем пользовался американец.

К 8 раунду преимущество Флойда Мейвезера в ринге стало очевидным. Он не только был техничнее, но и превосходил соперника в мастерстве и силе ударов.

На лице ирландца все отчетливее начали прослеживаться гематомы. Пытаясь спастись от точных ударов Мейвезера, Конор уходил в клинч. Однако это его не спасало.

Развязка наступила в 10-м раунде, когда Мейвезер провёл результативную серию, — рефери встречи остановил бой, присудив американцу победу техническим нокаутом.

 – МакГрегор выглядел намного лучше, чем я думал. Но я гарантировал, что бой не продлится всю дистанцию, – заявил Мэйвезер сразу после окончания боя.

  • Одержав 50-ю победу в карьере, Мейвезер превзошёл рекорд легендарного Рокки Марчиано, который провел 49 боев, не потерпев ни одного поражения.
  • Организаторы рассчитывают выручить от поединка не менее одного миллиарда долларов.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 27.08.2017, 14:50
Тэги: Знаменитости, Фото, Спорт
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Транспорт Ловец покемонов Эксклюзив Экономика Экономия Корь Недвижимость Свердловской области Расписание Новый год Мужчины Фото Взрыв Самолет Личное Красота Ту 154 ЖКХ Пусть говорят Дело Пьянкова Путин Коллекторы Мультимедиа Погода ИГИЛ Дети Секс Дом-2 Ошибки врачей СМИ Мода Общественный транспорт Слухи Новости России Семья Студенты Горящие авто Скорая помощь Еда Дорожные воины Дороги Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов ЧМ-2018 ГИБДД Шоу-бизнес Крушение самолета под Ростовом МЧС Кто заработал Выставки Спорт Храм святой Екатерины Смерть Происшествия Женщины Екатеринбуржцы в разных странах Медицина Катастрофа Рецензия Приостановка полетов в Египет 9 мая Скандалы Искусство Голодовка в колонии Транспортная реформа Высокие технологии Мистика ЖКХ Свердловской области Психология Криминал Грипп в Екатеринбурге Репортаж ВУЗ Тест Пожар Новости Бизнес Рейтинг Авто Производство Недвижимость Музыка Деньги Статистика Расстрел на Депутатской Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Баскетбол Истории 9 мая Конкурсы История успеха Обрушение крыши на Калинина История Екатеринбурга Хоккей Религия ДТП Взятки Футбол В Екатеринбурге -40 градусов Отключение света Уралмаш, Эльмаш Интернет Культура Развлечения Отношения ЗАГС Убийство Ирины Вахрушевой Позитив Хэллоуин-2015 Бэби-боксы Военный репортаж Финансы Гололед Политика Грипп Биатлон Мотоциклы Видео В Египте разбился самолет с российскими туристами Суд Жизнь в городе Убийство в Рахмангулово Скандал с Новиковым Приговор Лошагину Ельцин-центр Туризм Знаменитости Интервью Строительство Снос монастыря на Качканаре Розыск Парковки Необычное Здоровье Лайфхак Растения Доска позора Мировые новости Животные Расстрел Горячее Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Война ритуальных агентств Образование Афиша Новости дня Самолет Минобороны упал в Якутии Сибирская язва Волейбол Школа Кризис и санкции Отдых Опрос

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru