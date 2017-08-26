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Нелетная погода: самолеты, летевшие в Екатеринбург, приземлились в Перми

Нелетная погода: самолеты, летевшие в Екатеринбург, приземлились в Перми
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Рейсы не смогли сесть из-за грозы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

Вечером 26 августа в Перми экстренно сели два борта из Екатеринбурга. Посадка объясняется нелетной погодой в столице Урала — на улице была гроза.

Рейсы, пассажиры которых оказались в Перми, летели из Батуми и Санкт-Петербурга. Приземлились они на запасной аэродром. В этот же день самолеты были отправлены далее и прибыли в конечный пункт.

рейс из батуми в екатеринбург

рейс из санкт петербурга в екатеринбург

  • Непогода в Екатеринбурге ожидается уже скоро — в ближайшие дни шквалистые ветра и ливни сменят летний солнцепек. 
  • Пермский аэропорт является запасным для Екатеринбурга. В случае нештатной ситуации самолеты могут совершить в Перми незапланированную посадку.

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Администратор, 27.08.2017, 10:21
Тэги: Самолет
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