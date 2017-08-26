Поклонник БАД из Североуральска хотел вернуть полмиллиона, но потерял 441 тысячу

Мошенники объяснили мужчине, что нужно немного потратиться ради компенсации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

Мошенники выманили из жителя Североуральска 441 тысячу, якобы для того, чтобы он получил компенсацию за покупку БАД.

Известно, что с 2015 года мужчина 4 раза заказывал БАД, каждый раз он оплачивал свою посылку на почте и, видимо, был всем доволен.

Но 10 августа ему позвонил некто, представившийся сотрудником прокуратуры. Он сказал наивному мужчине, что тому положена компенсация в 580 тысяч рублей компенсации, так как фирма ликвидирована.

– Запутав абонента, злоумышленник с помощью сообщника, игравшего роль банковского служащего, уговорил мужчину перевести 35 тысяч рублей якобы для открытия доступа к его карте. Размечтавшийся о значительной сумме взявшихся ниоткуда денег гражданин произвёл перевод. На следующий день мошенники выманили у жертвы ещё 116 тысяч рублей под предлогом открытия страхового счёта. Мужчина для этого взял кредит, – рассказали в ОМВД России по Североуральску.

Затем мошенник сообщил, что компенсация начислена мужчине ошибочно. Но пообещал решить эту проблему за определенное вознаграждение. Тот перевел еще денег. В общей сложности мужчина потерял на попытке получить компенсацию 441 тысячу рублей.

Сейчас полицейские устанавливают личности подозреваемых.

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