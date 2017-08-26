Православные Екатеринбурга смогут поклониться мощам святого Димитрия Солунского

Их привезут в уральскую столицу из Греции.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017
Ковчег с мощами святого Дмитрия Солунского прибудет из Греции 19 сентября, его доставит митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис).
Встретить мощи можно будет 19 сентября в 16.45. После этого начнется ночное бдение.
– Память святого Димитрия Солунского издревле связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспехах, с копьём и мечом в руках, – рассказали в екатеринбургской епархии.
- Святыня пробудет в Екатеринбурге до 1 октября.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", узнавайте свежие новости первыми и выигрывайте призы.