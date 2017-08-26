Шепелев в эфире обсудил дело Лошагина

Адвокат Жорин остался недоволен шоу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

Дмитрий Шепелев в программе "На самом деле" в эфире "Первого канала" обсудил дело Дмитрия Лошагина. Сюжет получился весьма спорным. В частности, им остался очень недоволен звездный адвокат Сергей Жорин.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Авг 26 2017 в 3:15 PDT

Шепелев проверял на детекторе лжи Светлану Рябову, мать убитой жены Лошагина, и Юлия Паждина, судмедэксперта, благодаря экспертизе которого Дмитрий Лошагин оказался на какое-то время на свободе.

Кроме того, на суде сделала весьма спорное заявление бывшая жена Дмитрия Лошагина. Она сообщила, что Дмитрий признался ей в убийстве.

В шоу "На самом деле" участников проверяют на детекторе лжи для того, чтобы докапаться до истинных причин громких дел.

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