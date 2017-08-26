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«Ухожу искать себя»: Евгения Чудновец передумала быть политиком и отключилась от соцсетей

"Ухожу искать себя": Евгения Чудновец передумала быть политиком и отключилась от соцсетей
16+
Фото: facebook Евгении Чудновец
Воспитательница, осужденная за репосты в соцсетях, все-таки собирается подавать в суд на своих обидчиков. Просто не сейчас.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

Сегодня ночью Евгения Чудновец, воспитательница, осужденная за репосты в соцсетях, объявила, что не нашла себя ни в правозащите, ни в блогерстве, ни в политике и сейчас уходит из соцсетей на дальнейшие поиски своего «я».

– Отключаюсь от личных аккаунтов в соцсетях. Буду присутствовать только на рабочих. Дело в том, что сейчас я не хочу быть ни в политике, ни в правозащите, ни в блогерстве. Это все не моё. Или я к этому не была готова. Ухожу искать себя и набираться сил, – написала несостоявшаяся губернатор.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 27.08.2017, 11:37
Тэги: Высокие технологии, Женщины
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Горожанин27 августа 2017, 12:38
Пусть подает в суд. Ее осудили за репост видео жестокого обращения с ребенком, а не за "распространение порнографии", потому что боятся, что видео аналогичного содержания и еще хуже, связанные с американским педофильным элитным скандалом PedoGate, начнут распространять в сети и в России. У нас ситуация не лучше, только у нас никто ничего вскрывать, делать и бооться с этим, похоже, не собирается. У нас Дума каких-то только законов не напринимала, кроме антипедофильного. У нас ловят педофилов одиночек, сетями, а тем более элитными педофилами во власти не занимаются. В США за послдений год только арестовали порядка 3000 педофилов. У нас в стране дети пропадают и детскую порногафию где-то снимают, покуратура ловит русских фашистов по 282 статье в интернете. Зайдите любой в dark web и посмотрите сколько там порнухи, снятой в России и с участием детей из России.
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