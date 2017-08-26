«Ухожу искать себя»: Евгения Чудновец передумала быть политиком и отключилась от соцсетей

Воспитательница, осужденная за репосты в соцсетях, все-таки собирается подавать в суд на своих обидчиков. Просто не сейчас.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017
Сегодня ночью Евгения Чудновец, воспитательница, осужденная за репосты в соцсетях, объявила, что не нашла себя ни в правозащите, ни в блогерстве, ни в политике и сейчас уходит из соцсетей на дальнейшие поиски своего «я».
– Отключаюсь от личных аккаунтов в соцсетях. Буду присутствовать только на рабочих. Дело в том, что сейчас я не хочу быть ни в политике, ни в правозащите, ни в блогерстве. Это все не моё. Или я к этому не была готова. Ухожу искать себя и набираться сил, – написала несостоявшаяся губернатор.
- Напомним, в последний раз Чудновец отличилась тем, что пыталась баллотироваться в губернаторы Свердловской области. Однако она не прошла муниципальный фильтр, так как не собрала нужное количество подписей.
- Широкой общественности Чудновец стала известна после того, как ее приговорили на шесть месяцев за распространение порнографии. Однако после ее освободили, так как в ее действиях не нашли состава преступления. Евгения разместила в соцсети видео с полуобнаженным ребенком, чтобы показать, какие ужасы творят с детьми.