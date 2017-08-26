В «Дирижабле» в Екатеринбурге произошел пожар

В огне никто не пострадал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

Сегодня в 15.33 пожарным поступил звонок из торгового центра "Дирижабль".

Спасатели выдвинулись на место, уже через пять минут к торговому центру подъехали первые автомобили.

Однако их помощь не понадобилась - сотрудники магазина потушили горящий павильон своими силами.

– Произошло возгорание вещей в одном из павильонов на 2-ом этаже торгового центра на площади 0,5 квадратного метра, – сообщили в МЧС.

Спасатели отметили, что сотрудники торгового центра вели себя грамотно и благодаря этому самостоятельно справились с возгоранием.

В огне никто не пострадал.

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