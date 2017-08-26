Наверх
В "Дирижабле" в Екатеринбурге произошел пожар
18:24, сегодня
Шепелев в эфире обсудил дело Лошагина
18:03, сегодня
"Наши дети не такие": почему в Екатеринбурге малыши "летают" из окон и как это предотвратить
16:30, сегодня
Поклонник БАД из Североуральска хотел вернуть полмиллиона, но потерял 441 тысячу
15:56, сегодня
Уралтрансбанк совместно с НСПК закончили проект по интеграции национальных платежных систем России и Армении
Православные Екатеринбурга смогут поклониться мощам святого Димитрия Солунского
15:03, сегодня
ММА не превзошел бокс: в «Бое века» Мейвезер победил МакГрегора техническим нокаутом
14:50, сегодня
Елена Летучая приехала в Екатеринбург, чтобы купить колбасы
13:38, сегодня
ВТБ24 улучшил условия обмена валюты для состоятельных клиентов
К концу года ставки по ипотеке упадут ниже 10 процентов
12:54, сегодня
"Ухожу искать себя": Евгения Чудновец передумала быть политиком и отключилась от соцсетей
11:37, сегодня1
Тест "Являетесь ли вы знатоком российского кино?"
11:06, сегодня
4 совета, как уберечь семью от действий мошенников при использовании материнского капитала
Не уступил дорогу: в Свердловской области погиб мотоциклист
10:44, сегодня
Нелетная погода: самолеты, направлявшиеся в Екатеринбург, приземлились в Перми
10:21, сегодня
Молодежка "Автомобилиста" обыграла "Давос" и финишировала пятой
09:43, сегодня
Группа ВТБ обновила мобильный банк для бизнеса
В Екатеринбурге Toyota сбила молодого человека на "зебре"
18:40, 26.08.2017
В Facebook через сообщения распространяется опасный вирус
18:24, 26.08.2017
Хакеры слили в Сеть сценарий последней серии нового сезона "Игры престолов"
18:10, 26.08.2017
Работы ведутся по графику: специалисты проверили ход выполнения капитального ремонта
В Екатеринбурге нашли родственников пенсионерки, потерявшей память
17:43, 26.08.2017
Лиза Монеточка уезжает из Екатеринбурга в Москву
16:42, 26.08.20171
В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки
16:06, 26.08.2017
На Свердловскую область надвигается грозовой фронт
15:40, 26.08.2017
В Свердловской области будут судить водителя, насмерть сбившего двух девочек
14:45, 26.08.2017
ГИБДД признала незаконными выделенные полосы для общественного транспорта в центре Екатеринбурга
13:48, 26.08.2017
Свердловский санаторий задолжал своим сотрудникам более двух миллионов рублей
12:53, 26.08.2017
В Свердловской области пьяная мать посадила своего 14-летнего сына за руль машины
12:26, 26.08.2017
Жители Екатеринбурга увидят парад планет в небе
11:03, 26.08.2017
В Свердловской области продлили предупреждение о смоге и аномальной жаре
10:24, 26.08.2017
Вода стремительно прибывала: в Екатеринбурге охранник вуза спас ребенка, тонувшего в городском пруду
23:36, 25.08.2017
Милые зверюшки, которые веками держали в страхе людей: разбираемся с зоологами, кто такие летучие мыши и летучие собаки
21:00, 25.08.2017
"Желтые, малиновые или голубые штаны?" Тест на знание фильмов Данелии и фактов из его биографии
20:00, 25.08.2017
Не давайте кошкам сырое мясо: ветеринары назвали 11 продуктов, опасных для здоровья домашних животных
19:00, 25.08.2017
Спасал президента и раскрывал величайшие ограбления: как работал знаменитый сыщик Пинкертон
18:30, 25.08.2017
Екатеринбуржцы, которые пошли наперекор диагнозам: 8 историй, после которых хочется жить
18:00, 25.08.20171
"Это будет круто!" Музыковед рассказывает о самых невероятных точках фестиваля "Безумные дни"
17:30, 25.08.2017
Куда податься в хорошую погоду на Урале: поход на один день
17:00, 25.08.2017
"В городе мало хороших конкурсов": Никита Кружилин – о победе в "Голосах Екатеринбурга", шутках Нагиева и пении в душе
16:30, 25.08.2017
Силовики легче "выкупают" слежку: частные детективы Екатеринбурга рассказали, как поймать неверного мужа
15:30, 25.08.2017
Под ритмы музыки: рецензия на фильм "Малыш на драйве"
14:30, 25.08.2017
Тайны сексуальной жизни СССР будут раскрыты
13:57, 25.08.2017
Правительство разрешило УрФУ самостоятельно выдавать ученые степени
13:50, 25.08.2017
"Уральские авиалинии" задерживают три рейса в Екатеринбурге
13:42, 25.08.2017
Хозяйка автосервиса в Екатеринбурге хотела выкупить 14 китайцев у полиции
13:19, 25.08.20171
В аэропорту Екатеринбурга установили системы для слабослышащих пассажиров
13:15, 25.08.2017
Козы, петухи и лемур: в Академическом контактный зоопарк открылся прямо в жилом доме
12:47, 25.08.2017
Свердловская область попала в тройку регионов-лидеров по продажам "Мультикарт" ВТБ24
12:41, 25.08.2017
Екатеринбурженка отсудила у дорожников более 250 000 рублей за торчавшую на дороге арматуру
12:30, 25.08.2017
Из-за бегунов в субботу перекроют Ново-Московский тракт
12:13, 25.08.2017
В Екатеринбург привезли 80 тонн цветов к 1 сентября
12:11, 25.08.2017
Под Екатеринбургом Mercedes сбил шестилетнего ребенка
12:07, 25.08.2017
В лесу под Екатеринбургом задержали двух "закладчиков" наркотиков
11:47, 25.08.2017
Жительница ВИЗа держала весь дом без воды
11:10, 25.08.20172
Под Нижним Тагилом 20-летний водитель грузовика устроил массовое ДТП: двое погибли, трое пострадали
10:53, 25.08.2017

В «Дирижабле» в Екатеринбурге произошел пожар

В "Дирижабле" в Екатеринбурге произошел пожар
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В огне никто не пострадал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

Сегодня в 15.33 пожарным поступил звонок из торгового центра "Дирижабль".

Спасатели выдвинулись на место, уже через пять минут к торговому центру подъехали первые автомобили. 

Однако их помощь не понадобилась - сотрудники магазина потушили горящий павильон своими силами.

– Произошло возгорание вещей в одном из павильонов на 2-ом этаже торгового центра на площади 0,5 квадратного метра, – сообщили в МЧС.

Спасатели отметили, что сотрудники торгового центра вели себя грамотно и благодаря этому самостоятельно справились с возгоранием.

  • В огне никто не пострадал.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", узнавайте все новости первыми и выигрывайте призы.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 27.08.2017, 18:24
Тэги: Пожар
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
МЧС Погода ЗАГС Высокие технологии Приговор Лошагину ГИБДД Горячее Туризм Фото Скорая помощь Рецензия Хоккей Общественный транспорт Скандалы Репортаж История успеха Коллекторы Деньги Ту 154 Дело Пьянкова Грипп Парковки Отключение света Уралмаш, Эльмаш Производство Школа Интервью Биатлон Снос монастыря на Качканаре История Екатеринбурга Истории 9 мая Необычное ВУЗ Бизнес Новости России В Екатеринбурге -40 градусов Футбол Криминал Смерть Гололед Опрос Музыка Хэллоуин-2015 Дом-2 Здоровье Взятки Шоу-бизнес Культура Мотоциклы Строительство Война ритуальных агентств 9 мая Сибирская язва Ловец покемонов Тест Жизнь в городе Расстрел Дети Новости дня Спорт Суд Лайфхак Позитив Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Обрушение крыши на Калинина Психология Недвижимость Свердловской области В Египте разбился самолет с российскими туристами Мультимедиа Недвижимость Экономия Баскетбол Храм святой Екатерины Образование Мировые новости Кризис и санкции Расстрел на Депутатской Растения Красота Транспортная реформа Катастрофа Еда Кто заработал Дороги Студенты Скандал с Новиковым Дорожные воины Выставки Убийство Ирины Вахрушевой Самолет Отношения Путин Финансы Горящие авто Екатеринбуржцы в разных странах Происшествия СМИ Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? ЖКХ Свердловской области Транспорт Знаменитости Пусть говорят Волейбол Семья ИГИЛ Отдых Крушение самолета под Ростовом ЧМ-2018 Рейтинг Мистика Мужчины Военный репортаж Корь Голодовка в колонии Искусство Авто Ошибки врачей Взрыв Личное Женщины Политика Расписание Доска позора Грипп в Екатеринбурге Самолет Минобороны упал в Якутии Религия Ельцин-центр Развлечения ДТП Мода Слухи ЖКХ Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Конкурсы Интернет Животные Бэби-боксы Новый год Медицина Розыск Пожар Убийство в Рахмангулово Афиша Экономика Секс Видео Эксклюзив Статистика Новости Приостановка полетов в Египет

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru