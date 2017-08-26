В «Дирижабле» в Екатеринбурге произошел пожар

В огне никто не пострадал.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017
Сегодня в 15.33 пожарным поступил звонок из торгового центра "Дирижабль".
Спасатели выдвинулись на место, уже через пять минут к торговому центру подъехали первые автомобили.
Однако их помощь не понадобилась - сотрудники магазина потушили горящий павильон своими силами.
– Произошло возгорание вещей в одном из павильонов на 2-ом этаже торгового центра на площади 0,5 квадратного метра, – сообщили в МЧС.
Спасатели отметили, что сотрудники торгового центра вели себя грамотно и благодаря этому самостоятельно справились с возгоранием.
- В огне никто не пострадал.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", узнавайте все новости первыми и выигрывайте призы.