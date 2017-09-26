«Больших нареканий нет»: комиссия FIFA оценила подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018 по футболу

Специалисты осмотрели "Екатеринбург Арену", аэропорт и другую инфраструктуру города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

В шестой раз в Екатеринбурге работала делегация FIFA и оргкомитета "Россия-2018". Как сообщается на сайте департамента информационной политики губернатора Свердловской области, специалисты проверили готовность Свердловской области к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

– Отмечаем высокую динамику подготовки города к Чемпионату мира. Здесь уже есть прекрасный аэропорт, вполне достаточно гостиниц, полным ходом идут работы по благоустройству города. Больших нареканий к городу-организатору у нас нет, – отметил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

В комиссию вошли эксперты в разных областях: проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

– Мы провели осмотр стадиона и довольны тем, как идут работы. Никаких больших рисков мы не увидели. Поэтому сейчас представители различных функциональных групп, которые работают на подготовке Чемпионата мира осуществляют тонкую настройку, рассчитывают, как оптимально можно использовать помещения, оптимально организовать перемещения между различными частями стадиона, – отметил директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Также сегодня по состоянию стадиона отчитался гендиректор "Синары" Михаил Ходоровский.

Весной на "Екатеринбург Арене" должны пройти три матча.

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