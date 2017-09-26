Екатеринбурженка лишилась своей Kia Rio из-за долга по кредиту и штрафам ГИБДД

Сумма задолженности превысила 100 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

Приставы арестовали иномарку жительницы Екатеринбурга, которая не оплатила кредит и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Долг женщины превысил 100 тысяч рублей, сообщили в УФССП по Свердловской области.

Судебные приставы получили документ о долге екатеринбурженке, которая не выплатила кредит и штрафы ГИБДД, и наложили арест на ее Kia Rio. Препятствовать действиям приставов женщина не стала: забрала вещи из машины и передела ключи и документы. Акт ареста машины составили в присутствии понятых.

Автомобиль передали специализированной организации на ответственное хранение.

В середине сентября суд приговорил жителя Богдановича к 120 часам обязательных работ. Мужчина получил штраф на 30 тысяч рублей от ГИБДД, но не оплатил его, за что приставы арестовали "Ладу" должника. Однако владелец решил продать машину на запчасти, чтобы не отдавать ее под арест.

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